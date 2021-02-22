İsrail'de katran felaketi: Sahiller ikinci bir emre kadar kapatıldı

İsrail'in sahil şeridini kaplayan petrol sızıntısı nedeniyle ülkedeki en büyük çevre felaketi yaşanıyor. Petrol sızıntısı sonrası İsrail'de Akdeniz kıyısındaki plajlar ikinci bir emre kadar kadar kapatıldı.

İsrail'de yaşanan petrol sızıntısı ülkede çevre felaketine yol açtı. Ülkenin 195 kilometrelik sahil şeridini kaplayan petrol sızıntısına karşı soruşturma başlatıldı. Tel Aviv yönetimi, Akdeniz'de yaşanan petrol sızıntısı sonrası Hayfa-Aşkelon şehirleri arasındaki sahillerin ikinci bir emre kadar kapatıldığını açıkladı. Sahillerdeki katran topakları ise, yetkililer tarafından temizlenmeye devam ediyor. Çevre Koruma, Sağlık ve İçişleri bakanlıkları tarafından yürütülen ortak çalışma neticesinde 1 km'lik alanın temizlendiği ifade edildi. Öte yandan, petrol sızıntısının hava kirliliğine de yol açtığı belirtildi.

"SORUMLULARI BULMAK İÇİN HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERİUYORUZ"

İsrail Çevre Koruma Bakanı Gila Gamliel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Petrol sızıntısından sorumlu olanları bulmak için her türlü çabayı gösteriyoruz ve çevreyi iyileştirmek için bir çözüm önerisini yarın hükümetin onayına sunacağız" ifadelerini kullandı.

- İsrail

Kaynak: Demirören Haber Ajansı