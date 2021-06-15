İsrail'de kapalı alanlarda da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
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İsrail'de kapalı alanlarda da maske takma zorunluluğu kaldırıldı

İsrail'de kapalı alanlarda da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı alanlarda uygulanan maske takma zorunluluğu sona erdi.

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı alanlarda uygulanan maske takma zorunluluğu sona erdi.

Nüfusuna oranla dünyada en fazla aşı yapılan ülkeler arasında yer alan İsrail'de Kovid-19 salgını sonrası normale dönüş sürecinde yeni bir adım atıldı.

Sağlık Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda bugünden itibaren bazı istisnalar dışında kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, aşı olmayanların sağlık kuruluşlarında, karantinaya giden kişilerin yolda ve uçak içindeki yolcuların maske takma zorunluluğunun uygulanmaya devam edeceği belirtildi.

Açık alanlarda maske zorunluluğu 19 Nisan'da kaldırılmıştı

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, 19 Nisan'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de bugüne kadar 5 milyon 480 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 5 milyon 145 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Ülkede Ocak 2021'de 84 bini aşan aktif vaka sayısı aşılama sayesinde 216'ya düşerken, günlük vakalar da çoğunluğu yurt dışından dönenler olmak üzere 20'nin altına düşmüş durumda.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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