İsrail'de Kalkış İçin Hazırlık Yapan Uçak, Diğer Uçağın Kuyruğuna Çarptı
İsral'in Ben-Gruion Havalimanında, Alman Havayollarına ait boeing 737 tipi yolcu uçağı, İsral Havyollarına ait boeing 767 tipi yolcu uçağının kuyruğuna çarptı.
İsral'in Ben-Gruion Havalimanında, Alman Havayollarına ait boeing 737 tipi yolcu uçağı, Berlin'e havalanmak için hazırlık yaptığı sırada İsral Havyollarına ait boeing 767 tipi yolcu uçağının kuyruğuna çarptı.
ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
Kazada kuyruk kuyruğa giren uçaklarda bulunan yolcular tahliye edildi. . Kazada yaralan ve ölen olmadı.
MİLYONLARCA DOLARLIK HASAR MEYDANA GELDİ
İsrail HavayollarI olayla ilgili soruşturma başlatırken İsrail uçağında milyonlarca dolarlık hasar meydana gelidiği belirtildi.
YORUMLAR (1)
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israil diye bir yer yok filistin var " barbar siyonist çakallarCevap Yaz 4 Yayından Kaldır