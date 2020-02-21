İsrail'de ilk korona virüsü vakası doğrulandı

21.02.2020 14:43 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:59

İsrail'de ilk korona virüsü vakasının doğrulandığı açıklandı.



İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk korona virüsü vakasının doğrulandığı bildirildi. Virüsün Japonya'daki gemiden ülkeye gelen bir yolcuda tespit edildiği ifade edildi.



Öte yandan İsrail gece saatlerinde, korona virüsü salgını nedeniyle Japonya'da karantina altında tutulan yolcu gemisindeki 11 vatandaşının tahliye edildiğini bildirmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA