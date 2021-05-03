İsrail'de ilk kez Kovid-19'un Brezilya ve Şili varyantları tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

İsrail'de ilk kez Kovid-19'un Brezilya ve Şili varyantları tespit edildi

İsrail'de ilk kez Kovid-19'un Brezilya ve Şili varyantları tespit edildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail'de ilk kez yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Brezilya ve Şili'de ortaya çıkan türüne rastlandığı bildirildi.

İsrail'de ilk kez yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Brezilya ve Şili'de ortaya çıkan türüne rastlandığı bildirildi.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 aşısı olan ve yurt dışından dönen 3 İsraillinin ikisinde Brezilya, diğerinde de Şili varyantına tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca ülkede tamamı İsrail vatandaşı olmayan 19 kişide de Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türüne rastlandığı ifade edildi.

Bu vakalarla birlikte İsrail'de tespit edilen Kovid-19'un Hindistan varyantı sayısının 60'a çıktığı kaydedildi.

İsrail'de geçen hafta aşılanmış 4 kişinin de aralarında bulunduğu 41 kişide Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türü tespit edilmişti.

Nüfusuna oranla dünyada en fazla aşı yapılan ülke konumundaki İsrail'de, son haftalarda Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 200'ün altına düştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Dünya genelinde son 2 haftadaki vaka sayısı pandeminin ilk 6 ayından daha fazla
Dünya genelinde son 2 haftadaki vaka sayısı pandeminin ilk 6 ayından daha fazla
Yaşam mücadelesi kamerada! Hastanede oksijen sağlanamayan annesine suni teneffüs ile müdahale etti
Yaşam mücadelesi kamerada! Hastanede oksijen sağlanamayan annesine suni teneffüs ile müdahale etti
Koronaya teslim olan ülkede doktordan acı itiraf: Ölüm döşeğindeki hastalar oksijen veremediğimizi biliyordu
Koronaya teslim olan ülkede doktordan acı itiraf: Ölüm döşeğindeki hastalar oksijen veremediğimizi biliyordu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Hakan Altun Hülya Avşar Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Cenk Tosun Gökhan Gönül Ali Tandoğan Burak Yılmaz Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İsrail'de ilk kez Kovid-19'un Brezilya ve Şili varyantları tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 21:08:36. #1.15#

title