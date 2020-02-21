İsrail'de ilk Covid-19 (koronavirüs) vakası doğrulandı

21.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:54

İsrail'de Covid-19 (koronavirüs) virüsü tespit edildi. Virüsü pozitif çıkan hastanın, Japonya'da karantina altına alınan Diamond Princess isimli yolcu gemisinin bir yolcusu olduğu belirtildi.

Virüs tespit edilen hastanın, Japonya'da karantina altına alınan lüks yolcu gemisi Diamond Princess'te bulunan 15 İsrailli arasında olduğu belirtildi. Lüks yolcu gemisinde bulunan 15 İsrailliden 11'i ülkeye döndükten sonra karantina altına alınmıştı.

Kaynak: DHA