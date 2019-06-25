İsrail'de iki kardeş kripto para dolandırıcılığından tutuklandı

– İsrail'de iki erkek kardeş, yıllardır süren kripto para dolandırıcılığı ve 2016'da kripto para birimi borsası Bitfinex'e düzenlenen siber saldırıdan sorumlu oldukları gerekçeleriyle tutuklandı.

İsrail'de yetkililer, 21 yaşındaki Assaf Gigi ve erkek kardeşi Eli Gigi'yi kripto para birimleri yatırımcılarının sanal cüzdanlarına erişerek ve uzun bir süre boyunca söz konusu cüzdanlardan binlerce Bitcoin çalma suçundan göz altına aldı. Polise göre iki erkek kardeş sahte kripto para borsaları gibi görünen internet siteleri oluşturarak siteyi kullanan yatırımcıların dijital cüzdanlarındaki varlıkları kendi hesaplarına taşıdı. İki kardeşin ayrıca 2016'da Bitfinex'e düzenlenen 61 milyon dolar değerindeki kripto para saldırısından da sorumlu olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA