İsrail'de İdam Cezası Yasa Tasarısı İlk Oylamayı Geçti
Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısı İsrail Parlamentosu Knesset’te yapılan ilk tur oylamasını geçti.
Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısı İsrail Parlamentosu Knesset'te yapılan ilk tur oylamasını geçti.
Filistinlilerin idam edilmesini öngören tasarı İsrail Parlamentosu Knesset'te ilk tur oylamaya sunuldu. Parlamentonun 120 üyesinden 52'si lehte oy kullanırken, 49 üye tasarıya karşı çıktı. Tasarının bir kanun haline gelebilmesi için parlamentoda yapılacak 3 tur oylamayı geçmesi gerekiyor.
Oylamadan önce konuşan İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu, tasarıya tam destek verdiğini belirterek, katliam yapanların hayatlarını parmaklıklar ardında geçirmemesi gerektiğini ölüm cezasına çarptırılması gerektiğini söyledi. - TEL AVİV