İsrail'de hükümet kurulamadı: Yeniden seçime gidilmesi için ilk adım
İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun hükümet kurma çabaları çıkmaza girerken, ülkede yeniden sandığa gidilmesi için ilk adım atıldı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun hükümet kurma çabaları çıkmaza girerken, ülkede yeniden sandığa gidilmesi için ilk adım atıldı.
İsrail'de geçen ay yapılan seçimin ardından oluşan meclis, kendini fesih kararı aldı. Mecliste çarşamba günü yapılacak son oylamadan da aynı sonucun çıkması durumunda İsrail halkı tekrar sandık başına gidecek. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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