İsrail'de hükümet kurulamadı iki ay sonra yeniden seçim kararı alındı

İsrail'de 2 ay önce yapılan seçimin ardından hükümet kurulamaması nedeniyle parlamento kendini feshederek yeniden seçim kararı aldı. Ülkede 17 Eylül'de yeniden sandık başına gidilecek.

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