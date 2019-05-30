İsrail'de hükümet kurulamadı iki ay sonra yeniden seçim kararı alındı
İsrail'de 2 ay önce yapılan seçimin ardından hükümet kurulamaması nedeniyle parlamento kendini feshederek yeniden seçim kararı aldı. İsrail'de 17 Eylül'de yeniden sandık başına gidilecek.
İsrail'de 2 ay önce yapılan seçimin ardından hükümet kurulamaması nedeniyle parlamento kendini feshederek yeniden seçim kararı aldı. Ülkede 17 Eylül'de yeniden sandık başına gidilecek.
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Kaynak: Euronews.com