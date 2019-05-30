İsrail'de hükümet kurulamadı iki ay sonra yeniden seçim kararı alındı

İsrail'de hükümet kurulamadı iki ay sonra yeniden seçim kararı alındı

İsrail'de 2 ay önce yapılan seçimin ardından hükümet kurulamaması nedeniyle parlamento kendini feshederek yeniden seçim kararı aldı. İsrail'de 17 Eylül'de yeniden sandık başına gidilecek.

İsrail'de hükümet kurulamadı iki ay sonra yeniden seçim kararı alındı

İsrail'de 2 ay önce yapılan seçimin ardından hükümet kurulamaması nedeniyle parlamento kendini feshederek yeniden seçim kararı aldı. Ülkede 17 Eylül'de yeniden sandık başına gidilecek.

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Kaynak: Euronews.com

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