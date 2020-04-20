İsrail'de hükümet krizi sona erdi İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile Muhalefet Lideri Benny Gantz "acil birlik hükümeti" kurulması konusunda anlaştı.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile Muhalefet Lideri Benny Gantz "acil birlik hükümeti" kurulması konusunda anlaştı.

İsrail'de 1 yıldan fazla süredir yaşanan hükümet krizi liderlerin anlaşması ile sona ererken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile Muhalefet Lideri Benny Gantz'ın başında bulunduğu Mavi-Beyaz partisi koalisyon hükümeti kurulaması konusunda anlaştı. İsrail'de 1 yıldan fazla süren ve 3 erken seçime neden olan hükümet krizi varılan anlaşma ile sona erdi. Yetkililer, karar sonrası yapılan açıklamada kurulan acil birlik hükümetinde Netanyahu ve Gantz'ın dönüşümlü olarak görev alacaklarını aktarırken, ilk 2 yıl Netanyahu'nun başbakanlık görevini üstlenirken, Gantz'ın başbakan yardımcısı olarak görev alacağını ifade etti. Yetkililer 2 yılın ardından ise ikilinin görevlerini değiştireceğini ve son 2 yılda Gantz'ın başbakan olacağını ve Netanyahu'nun başbakan yardımcılığı yapacağını bildirdi.

İsrail'de son seçim 2 Mart tarihinde yapılırken, seçimde Netanyahu'nun partisi 120 sandalyeli meclise 36 milletvekili göndererek yarışı önde tamamladı. Mavi-Beyaz İttifakı ise 33 sandalyeyle ikinci oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA