İsrail'de hayat aşı sayesinde normale dönmeye başladı
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İsrail'de hayat aşı sayesinde normale dönmeye başladı

Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh - Haberler | Güncel

Nüfusuna oranla dünyada en çok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılan ülke olan İsrail'de hayat normale dönüyor.

Nüfusuna oranla dünyada en çok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılan ülke olan İsrail'de hayat normale dönüyor.

İsrail, nüfusa oranla en fazla Kovid-19 vakası görülen ülkelerin başında geliyor.

Her ne kadar vaka sayısı nüfusa oranla yüksek olsa da İsrail'de aşılama sayesinde Ocak 2021'de 10 bine dayanan günlük vaka sayısı, son günlerde 200'ün altına düşmüş durumda.

Şubatta 85 bine yaklaşan aktif vaka sayısı bugün itibariyle 2 bin 200'e kadar geriledi, durumu ağır olan hasta sayısı da 200'ün altına düştü.

Bu da İsrail'deki hastaneler ve sağlık çalışanlarının üzerindeki baskıyı oldukça azalttı.

İsrail'de hayat aşı sayesinde normale dönmeye başladı
İsrail'de hayat aşı sayesinde normale dönmeye başladı
İsrail'de hayat aşı sayesinde normale dönmeye başladı
İsrail'de hayat aşı sayesinde normale dönmeye başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

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