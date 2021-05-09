- İsrail'de hava savunma sistemleri devreye girdi- Aşkelon'da siren sesleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

- İsrail'de hava savunma sistemleri devreye girdi- Aşkelon'da siren sesleri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- İsrail'de hava savunma sistemleri devreye girdi Aşkelon'da siren sesleri İsrail'de Filistin tarafından atıldığı iddia eden roketler nedeni ile ülkenin güney kesiminde siren sesleri yükseldi.

- İsrail'de hava savunma sistemleri devreye girdi

Aşkelon'da siren sesleri

TEL AVİV - İsrail'de Filistin tarafından atıldığı iddia eden roketler nedeni ile ülkenin güney kesiminde siren sesleri yükseldi.

Filistin ve İsrail arasındaki tansiyon artarak devam ediyor. İsrail'in güney kesiminde yer alan Aşkelon kentinde Gazze Şeridi'nden atıldığı iddia edilen roketler nedeni ile hava savunma sistemi devreye girdi. Vatandaşları uyarmak üzere ise kentin birçok noktasında siren sesleri yükseldi.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Aşkelon kentinde savunma sistemlerinin devreye girdiği doğrulanırken, Gazze Şeridi'nden 2 roket atıldığı iddia edildi. IDF, roketlerden 1'inin boş alana düştüğünü, hava savunma sisteminin ise diğer roketi havada imha ettiğini aktardı.

Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor

İsrail güçleri, dün Kadir Gecesi'nde de teravih namazını kılmak için Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere müdahale etmiş, çıkan olaylarda 90 Filistinli yaralanmıştı. İsrail güçleri, Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmış, Filistinliler ise güvenlik güçlerine taş, şişe ve havai fişeklerle karşılık vermişti.

İsrail güçleri 8 Mayıs'ta ise Mescid-i Aksa'ya teravih namazını kılmak üzere gelen Filistinlilere saldırmış, Harem-i Şerif savaş alanına dönmüştü. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, ses bombaları ve plastik mermilerin kullanıldığı saldırılarda 205 kişini yaralandığı aktarılmıştı.

İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırıları ise tüm dünya tarafından kınanmıştı.

- İsrail'de hava savunma sistemleri devreye girdi- Aşkelon'da siren sesleri
- İsrail'de hava savunma sistemleri devreye girdi- Aşkelon'da siren sesleri
- İsrail'de hava savunma sistemleri devreye girdi- Aşkelon'da siren sesleri
- İsrail'de hava savunma sistemleri devreye girdi- Aşkelon'da siren sesleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mehmet Kasapoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Cansu Dere Hakan Sabancı Barış Murat Yağcı
Spor Diego Arda Turan Salih Uçan Gökhan Töre Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: - İsrail'de hava savunma sistemleri devreye girdi- Aşkelon'da siren sesleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 22:16:51. #1.16#

title