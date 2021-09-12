İsrail'de hapishaneden kaçan Filistinlilerden 2'si daha yakalandı - Haberler
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İsrail'de hapishaneden kaçan Filistinlilerden 2'si daha yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İsrail'de hapishaneden kaçan Filistinlilerden 2'si daha yakalandı

İsrail'de yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçan 2 kişi daha yakalandı.

İsrail'de yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçan 2 kişi daha yakalandı. Böylece firar eden 6 Filistinliden 4'ü yakalanmış oldu.

İsrail'de polisin 6 Eylül'de ülkenin kuzeyindeki yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçan Filistinlileri yakalamak için başlattığı çalışmaları sürüyor. İsrail medyasına yansıyan haberler de, hapishaneden kaçan isimlerden Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El- Aksa Şehitleri Tugayları eski Komutanı Zakaria Zubeidi ile Muhammed el-Arıda'nın sabah saatlerinde İsrail güçlerince yakalandığı bildirildi. İkilinin kamyon şoförleri tarafından kullanılan bir otoparkta yerel saatle 05.00 sularında yakalandıkları aktarıldı. 2 ismin daha yakalanmasıyla hapishaneden firar eden 6 Filistinliden 4'ü yeniden yakalanmış oldu.

Halen firarda olan Iham Kamamji ve Munadil Nafiyat'ı arama çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

Filistinli 6 tutuklu 6 Eylül sabah saatlerinde, yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesinden tünel kazarak kaçmıştı. İsrail güçleri kaçan Filistinliler için geniş çaplı arama başlatıldığını duyurmuştu. Hapishaneden kaçan 6 Filistinliden 2'sinin dün akşam saatlerinde ülkenin kuzeyindeki Nasıra kentinde yakalandığı bildirilmişti. - TEL AVİV

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