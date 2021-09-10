İsrail'de hapishaneden kaçan 6 Filistinliden 2'si yakalandı

İsrail'e ait yüksek güvenlikli bir hapishaneden tünel kazarak kaçan 6 Filistinliden 2'sinin yakalandığı bildirildi.

İsrail polisi, 6 Eylül'de ülkenin kuzeyindeki yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden 6 Filistinlinin tünel kazarak kaçtığını açıklamıştı. Hapishaneden kaçan 6 Filistinliden 2'sinin ülkenin kuzeyindeki Nasıra kentinde yakalandığı duyuruldu. İsrail medyasına yansıyan haberler de, yakalanan kişilerin Yakub Mahmud Kadri ve Mahmud Abdullah el-Arıda olduğu belirtildi. - TEL AVİV