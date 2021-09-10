(TEKRAR) NASIRA - İsrail polisi hapishaneden firar eden 6 Filistinliden ikisini yakaladı - Haberler
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(TEKRAR) NASIRA - İsrail polisi hapishaneden firar eden 6 Filistinliden ikisini yakaladı

AA - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Esirlerin yakalanması ve polis aracına götürülmesine ait görüntüler KUDÜS (AA) – İsrail polisi, 4 gün önce Gilboa hapishanesinden firar eden 6 Filistinliden ikisinin ülkenin kuzeyindeki Nasıra kenti kırsalında yakalandığını duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Esirlerin yakalanması ve polis aracına götürülmesine ait görüntüler KUDÜS (AA) – İsrail polisi, 4 gün önce Gilboa hapishanesinden firar eden 6 Filistinliden ikisinin ülkenin kuzeyindeki Nasıra kenti kırsalında yakalandığını duyurdu.

Polisten yapılan yazılı açıklamada, 6 firariden ikisinin kuzeydeki Nasıra kentinin güney batısında yer alan El-Kafza Dağı (?Mount Precipice) çevresinde yakalandığı belirtildi.

Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Filistin basınında yer alan haberler e göre, yakalanan iki kişinin Filistin İslami Cihad Hareketi mensubu Yakub Mahmud Kadri ile Mahmud Abdullah el-Arıda olduğu ifade edildi.

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberler e göre, söz konusu iki firarinin İsrail polisine direnmeyerek teslim oldukları ve yanlarında bazı gıda maddelerinin bulunduğu kaydedildi.

Haberler de ayrıca, iki Filistinlinin iki günden beridir Nasıra kırsalında göründükleri ve bazı ailelerden yemek istedikleri belirtilerek, bir ailenin şüphelenmesi üzerine polise ihbarda bulunduğuna dikkat çekildi.

Filistinli 6 tutuklu 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zübeydi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Yakub Nufeyat, Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri, Eyhem Fuad Kemamci, Mahmud Abdullah el-Arıda'nın cezaevinde aynı koğuşta kaldıklarını ve 10 metrelik bir tünel kazdıklarını bildirmişti.

İsrail'deki yüksek güvenlikli hapishanelerden biri olan Gilboa Hapishanesi, İrlandalı uzmanların gözetiminde inşa ettirilerek 2004'te açılmıştı.

(TEKRAR) NASIRA - İsrail polisi hapishaneden firar eden 6 Filistinliden ikisini yakaladı

(TEKRAR) NASIRA - İsrail polisi hapishaneden firar eden 6 Filistinliden ikisini yakaladı

(TEKRAR) NASIRA - İsrail polisi hapishaneden firar eden 6 Filistinliden ikisini yakaladı

(TEKRAR) NASIRA - İsrail polisi hapishaneden firar eden 6 Filistinliden ikisini yakaladı
AA - Son Dakika Haberleri
İsrail polisi hapishaneden firar eden 6 Filistinliden ikisini yakaladı

İsrail polisi hapishaneden firar eden 6 Filistinliden ikisini yakaladı

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Haber: (TEKRAR) NASIRA - İsrail polisi hapishaneden firar eden 6 Filistinliden ikisini yakaladı - Haberler
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