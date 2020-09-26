- İsrail'de günlük vaka sayısında rekor artış- Son 24 saatte 8 bin 221 yeni vaka
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- İsrail'de günlük vaka sayısında rekor artış- Son 24 saatte 8 bin 221 yeni vaka

26.09.2020 23:22 | Son Güncelleme: 26.09.2020 23:27

- İsrail'de günlük vaka sayısında rekor artış Son 24 saatte 8 bin 221 yeni vaka İsrail'de korona virüs salgınında son 24 saatte 8 bin 221 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başladığı günden bu yana en yüksek günlük vaka kayıtlara geçti.

- İsrail'de günlük vaka sayısında rekor artış

Son 24 saatte 8 bin 221 yeni vaka

TEL AVİV - İsrail'de korona virüs salgınında son 24 saatte 8 bin 221 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başladığı günden bu yana en yüksek günlük vaka kayıtlara geçti.

Korona virüs salgınında birçok ülkede günlük vaka sayıları rekor seviyede artmaya devam ediyor. İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 8 bin 221 yeni vakanı tespit edildiği, toplam vaka sayısının 226 bin 586'ya yükseldiği aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 10 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 417'ye ulaştığını açıkladı. Bakanlık, tedavi altındaki 728 kişinin durumunun ağır olduğunu ifade etti. İsrail'de bugün Şubat ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Öte yandan İsrail'de vaka sayılarında yaşanılan artış nedeni ile 18 Eylül'de 3 haftalığına karantina ilan edilmişti. İsrail korona virüs salgını ile mücadele kapsamında dünyada ikinci kez karantina kararı alan tek ülke konumunda bulunuyor.

- İsrail'de günlük vaka sayısında rekor artış- Son 24 saatte 8 bin 221 yeni vaka
- İsrail'de günlük vaka sayısında rekor artış- Son 24 saatte 8 bin 221 yeni vaka
- İsrail'de günlük vaka sayısında rekor artış- Son 24 saatte 8 bin 221 yeni vaka
- İsrail'de günlük vaka sayısında rekor artış- Son 24 saatte 8 bin 221 yeni vaka

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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