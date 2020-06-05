İsrail'de günlük Kovid-19 vaka sayısındaki artış devam ediyor
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İsrail'de günlük Kovid-19 vaka sayısındaki artış devam ediyor

İsrail'de son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük yeni vaka sayısında artış yaşanıyor.

İsrail'de günlük Kovid-19 vaka sayısındaki artış devam ediyor
05.06.2020 18:21 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:21

İsrail'de son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük yeni vaka sayısında artış yaşanıyor.

Mayıs ayı ortasında günlük vaka sayısını 30'un altına düştüğü İsrail'de, son günlerde yeni vakalarda yaşanan artış dikkati çekiyor.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 133 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 17 bin 562'ye yükselirken, aktif vaka sayısı da 2 bin 245 oldu.

Açıklanan rakamlara göre ülkede çarşamba günü 92, dün ise 118 yeni vaka tespit edilmişti.

Okullar kapatılıyor

İsrail'de geçen ay yeni vaka sayılarında kaydedilen düşüşün ardından okulların yanı sıra alışveriş merkezleri, lokantalar ve pazarlar dahil olmak üzere birçok işletme yeniden açılmıştı.

Okulların açılmasının ardından 304 öğrenci ve öğretmende Kovid-19'e rastlanması üzerine virüsün görüldüğü 92 okulda öğretime ara verildi.

İsrail'de 15 bin 26 kişi iyileşirken, 291 kişi ise virüs nedeniye hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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