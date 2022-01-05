İsrail'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 12 bine dayandı

İsrail'de son 24 saatte yaklaşık 12 bin kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede bir gün içinde 11 bin 978 yeni vaka tespit edildi, toplam ağır hasta sayısı 125'e yükseldi.

Kovid-19'un Omicron varyantının giderek yayıldığı İsrail'de vaka sayısı önceki haftaya göre yüzde 360 arttı.

Vaka sayılarının hafta başında 10 binin üzerine çıkmasıyla Eylül 2020'nin başından bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaşılmıştı.

AA / Mücahit Aydemir - Son Dakika Haberleri

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