İsrail'de genel seçimlere doğru
18.03.2021 20:50 | Son Güncelleme: 18.03.2021 20:56
Binalara asılan seçim afişlerinden detaylar Reklam panolarına asılan seçim afişlerinden detaylar İsrail'de 23 Mart'ta yapılması planlanan genel seçimler öncesi, Batı Kudüs'te seçim yarışına katılan adayların posterleri asıldı.
Binalara asılan seçim afişlerinden detaylar
Reklam panolarına asılan seçim afişlerinden detaylar İsrail'de 23 Mart'ta yapılması planlanan genel seçimler öncesi, Batı Kudüs'te seçim yarışına katılan adayların posterleri asıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh