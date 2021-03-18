İsrail'de genel seçimlere doğru
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İsrail'de genel seçimlere doğru

18.03.2021 20:50 | Son Güncelleme: 18.03.2021 20:56

Binalara asılan seçim afişlerinden detaylar Reklam panolarına asılan seçim afişlerinden detaylar İsrail'de 23 Mart'ta yapılması planlanan genel seçimler öncesi, Batı Kudüs'te seçim yarışına katılan adayların posterleri asıldı.

Binalara asılan seçim afişlerinden detaylar

Reklam panolarına asılan seçim afişlerinden detaylar İsrail'de 23 Mart'ta yapılması planlanan genel seçimler öncesi, Batı Kudüs'te seçim yarışına katılan adayların posterleri asıldı.

İsrail'de genel seçimlere doğru
İsrail'de genel seçimlere doğru
İsrail'de genel seçimlere doğru
İsrail'de genel seçimlere doğru

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

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