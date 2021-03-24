İsrail'de genel seçim: Sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu önde
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BBC

İsrail'de genel seçim: Sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu önde

24.03.2021 00:22 | Son Güncelleme: 24.03.2021 00:31
İsrail'de genel seçim: Sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu önde

İsrail'de bugün yapılan son iki yıldaki dördüncü genel seçimin sandık çıkış anketlerine göre, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun sağcı Likud Partisi, yarıştan önde çıktı, ancak hükümet kuracak çoğunluğu bulmakta zorlanabilir.

İsrail'de bugün yapılan son iki yıldaki dördüncü genel seçimin sandık çıkış anketlerine göre, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun sağcı Likud Partisi, yarıştan önde çıktı, ancak hükümet kuracak çoğunluğu bulmakta zorlanabilir.

Likut'un 120 üyeli İsrail Parlamentosu Knesset'te 31 ila 33 sandalye kazanacağı öngörülüyor.

Muhalif lider Yair Yapid'in merkez sağdaki Yesh Atid Partisi ise 16 ila 18 milletvekilliğiyle ikinci sırada.

Seçimle böyle sonuçlanırsa, Netanyahu'nun hükümet kurmak için Naftali Bennett'in milliyetçi Yamina Partisi'nin desteğine ihtiyacı olabilir.

Sandık çıkış anketlerinin ardından Bennett'in sözcüsü, Yamina liderinin "Sadece İsrail devleti için iyi olanı yapacağım" dediğini söyledi.

Son üç genel seçimin ardından, hiçbir lider istikrarlı bir koalisyon hükümeti kuramadı.

Savunma Bakanı Benny Gantz ile varılan iktidar paylaşımı anlaşmasının ardından kurulan mevcut ulusal birlik hükümeti, yedi aylık bir sürenin ardından Aralık ayında çökmüştü.

Seçimler, Netanyahu'nun liderliği konusunda bir referandum olarak görülüyor.

Netanyahu kampanyasında, dünya lideri Covid-19 aşı programını ve Arap ülkeleriyle ilişkileri normalleştirerek kazandığı diplomatik başarıları öne çıkarttı.

Ancak karşıtları, yolsuzluk iddialarından yargılanırken, herhangi bir görevde kalmaması gerektiğini savunuyor. Netanyahu ise hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını reddediyor.

BBC
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