İsrail'de gençleri Kovid-19'a karşı aşılanmaya teşvik amacıyla alkolsüz içkili kampanya yapıldı
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İsrail'de gençleri Kovid-19'a karşı aşılanmaya teşvik amacıyla alkolsüz içkili kampanya yapıldı

18.02.2021 23:05 | Son Güncelleme: 18.02.2021 23:38

Aşı merkezinden görüntüler Aşı olanlardan görüntüler Aşı olanlara alkolsüz içki verilmesi Tel Aviv Belediyesi Basın Sözcüsü Eytan Halon ile röportaj TEL AVİV (AA) – İsrail'in Tel Aviv Belediyesi, gençleri yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmaya teşvik etmek amacıyla alkolsüz...

Aşı merkezinden görüntüler

Aşı olanlardan görüntüler

Aşı olanlara alkolsüz içki verilmesi

Tel Aviv Belediyesi Basın Sözcüsü Eytan Halon ile röportaj

TEL AVİV (AA) – İsrail'in Tel Aviv Belediyesi, gençleri yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmaya teşvik etmek amacıyla alkolsüz içkili kampanya düzenledi.

Nüfusuna oranla dünyada en fazla Kovid-19 aşısı yapılan ülke olan İsrail'de birbirinden ilginç aşı kampanyaları organize ediliyor.

Belediyelerin öncülük ettiği kampanyalarda, aşı yaptırmaya gelenlere pizza, künefe ve yerel tatlar ikram ediliyor.

Tel Aviv Belediyesi, gençlere yönelik kampanya kapsamında kent merkezinde barların bulunduğu bir sokağa mobil aşı merkezi kurdu.

Kampanya kapsamında söz konusu merkezde aşı vurulmaya gelenlere çeşitli türlerde ücretsiz içki dağıtıldı. Aşı olanlara içkilerin alkolsüz olduğu bilgisi ise verilmedi.

"Gençleri aşılamak daha zor"

Tel Aviv Belediyesi Basın Sözcüsü Eytan Halon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki herkese Kovid-19 aşısı yapılması için bu tür kampanyalar düzenlediklerini belirtti.

Kentin tam olarak güvenli ve sağlıklı olması için sakinlerin tamamının aşılanması gerektiğini dile getiren Halon, "Tel Aviv'deki yaşlıları aşılamak kolay ancak gençleri daha zor. Bu akşam gençlerin bize gelmesi yerine onlara aşıyı getirdik." ifadelerini kullandı.

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede 4 milyon 195 bin 707 kişiye aşının ilk dozu, 2 milyon 825 bin 589 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Ülkede virüs nedeniyle bugüne kadar 5 bin 501 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 741 bini aştı.

İsrail'de gençleri Kovid-19'a karşı aşılanmaya teşvik amacıyla alkolsüz içkili kampanya yapıldı
İsrail'de gençleri Kovid-19'a karşı aşılanmaya teşvik amacıyla alkolsüz içkili kampanya yapıldı
İsrail'de gençleri Kovid-19'a karşı aşılanmaya teşvik amacıyla alkolsüz içkili kampanya yapıldı
İsrail'de gençleri Kovid-19'a karşı aşılanmaya teşvik amacıyla alkolsüz içkili kampanya yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Alkharouf

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