İsrail'de Filistinlilerin yaşadığı beldede ırkçı saldırı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İsrail'de Filistinlilerin yaşadığı beldede ırkçı saldırı

25.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:52
İsrail'de Filistinlilerin yaşadığı beldede ırkçı saldırı

Fanatik Yahudiler, ülkenin kuzeyinde İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı bir beldede çok sayıda araca lastiklerini keserek veya üzerine ırkçı sloganlar yazarak zarar verdi.

Fanatik Yahudiler, ülkenin kuzeyinde İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı bir beldede çok sayıda araca lastiklerini keserek veya üzerine ırkçı sloganlar yazarak zarar verdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup fanatik Yahudi sabahın erken saatlerinde İsrail'in kuzeyindeki Kefr Kasım beldesine baskın düzenledi.

Fanatik Yahudiler, çok sayıda aracın lastiğini keserken, bazılarının üzerine de İsrail vatandaşı Filistinlileri hedef alan ırkçı sloganlar yazdı.

İsrail polisi, kaçan saldırganların yakalanması için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistinlilerin yaşadığı yerleşimlere de saldırılar gerçekleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Yunus Emre Hande Erçel Şeyma Subaşı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Caner Erkin Bülent Uygun Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail'de Filistinlilerin yaşadığı beldede ırkçı saldırı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 11:53:25. #1.15#
title