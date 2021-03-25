İsrail'de Filistinlilerin yaşadığı beldede ırkçı saldırı

Fanatik Yahudiler, ülkenin kuzeyinde İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı bir beldede çok sayıda araca lastiklerini keserek veya üzerine ırkçı sloganlar yazarak zarar verdi.