İsrail'de Filistinli kadın tutukluların serbest bırakılması için cezaevi önünde gösteri düzenlendi
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İsrail'de Filistinli kadın tutukluların serbest bırakılması için cezaevi önünde gösteri düzenlendi

İsrail'de Filistinli kadın tutukluların serbest bırakılması için cezaevi önünde gösteri düzenlendi
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İsrail vatandaşı Filistinliler, ülkenin kuzeyindeki Hayfa kenti yakınlarında düzenledikleri gösteride, 25 yaşındaki hamile tutuklu Enhar ed-Diyk başta olmak üzere Filistinli kadın tutukluların serbest bırakılması talebinde bulundu.

İsrail vatandaşı Filistinliler, ülkenin kuzeyindeki Hayfa kenti yakınlarında düzenledikleri gösteride, 25 yaşındaki hamile tutuklu Enhar ed-Diyk başta olmak üzere Filistinli kadın tutukluların serbest bırakılması talebinde bulundu.

Hayfa kentindeki Damon Cezaevi önünde toplanan onlarca gösterici, İsrail makamlarına, Filistinli kadın tutukluların serbest bırakılması için çağrı yaptı.

Göstericiler, Filistin bayrağının yanı sıra Enhar ed-Diyk ve diğer kadın tutukluları destekleyen sloganların yer aldığı dövizleri taşıdı.

Filistinli kadın sanatçı Rana Bişara, AA muhabirine, İsrail cezaevlerinde, aralarında annelerin de bulunduğu 35 Filistinli kadın tutuklunun olduğunu söyledi.

Bişara, 25 yaşındaki Diyk'in de hem bir anne hem de doğumu yaklaşan hamile bir tutuklu olduğuna vurgu yaparak, "Enhar'ın durumunun ne olduğunu bilmiyoruz. Onun için bugün işgal devletinin yüzüne bağırdık ve içeride acılar çeken Filistinli bu annenin sesini yükselttik." dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Kefr Nimet beldesi sakinlerinden olan Enhar ed-Diyk, bölgede bulunan bir Yahudi yerleşim biriminde Yahudi yerleşimcilere yönelik bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu suçlamasıyla yaklaşık 5 ay önce gözaltına alınmıştı.

Hakkında cezanın henüz kesinleşmediği Diyk'e, sadece eşinin kendisini ziyaret etme hakkı tanınmıştı. Diyk, 25 Ağustos'ta ailesine yazdığı mektup aracılığıyla çocuğunu İsrail cezaevlerinin surlarının dışında doğurması için uluslararası kurumların devreye girmesi çağrısında bulunmuştu.

Filistin makamlarına göre, İsrail cezaevlerinde 41'i kadın olmak üzere, yaklaşık 4 bin 850 Filistinli tutuklu bulunuyor.

İsrail'de Filistinli kadın tutukluların serbest bırakılması için cezaevi önünde gösteri düzenlendi
İsrail'de Filistinli kadın tutukluların serbest bırakılması için cezaevi önünde gösteri düzenlendi
İsrail'de Filistinli kadın tutukluların serbest bırakılması için cezaevi önünde gösteri düzenlendi
İsrail'de Filistinli kadın tutukluların serbest bırakılması için cezaevi önünde gösteri düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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İsrail'de Filistinli kadın tutukluların serbest bırakılması için cezaevi önünde gösteri düzenlendi - Haberler
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