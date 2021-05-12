- İsrail'de fanatik Yahudiler Arapların dükkanlarına saldırdı
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- İsrail'de fanatik Yahudiler Arapların dükkanlarına saldırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- İsrail'de fanatik Yahudiler Arapların dükkanlarına saldırdı İsrail'de birçok kentte fanatik Yahudilerin Arapların dükkanlarına saldırdığı ve yağmaladığı bildirildi.

- İsrail'de fanatik Yahudiler Arapların dükkanlarına saldırdı

TEL AVİV - İsrail'de birçok kentte fanatik Yahudilerin Arapların dükkanlarına saldırdığı ve yağmaladığı bildirildi.

İsrail'de tansiyon her geçen dakika yükselmeye devam ediyor. İsrail'in Tiberya ve Bat Yam kentlerinde fanatik Yahudilerin Arapların dükkanlarına saldırdığı ve yağmaladığı bildirildi. İsrail basınında yer alan haberlerde, çok sayıda dükkana saldırı yapıldığı ve 1 kişinin yaralandığı belirtildi. Fanatik Yahudilerin saldırılara destek için sosyal medyadan çağrıda bulunduğu aktarıldı.

Bat Yam Belediye Başkanı Zvika Brot, polisin çıkan olaylar nedeniyle bazı kişileri gözaltına aldığını belirterek, gözaltına alınanların şehrin sakinleri olmadıklarını iddia etti.

Lod kentinde sokağa çıkma yasağı

Lod kentinde bir Yahudinin bir Filistinliyi öldürmesi ile başlayan ve günlerdir devam eden şiddet olaylarının ardından kentte OHAL ilan edilmiş, yerel saatle 20.00 ile 04.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu. Sokağa çıkma yasağına rağmen kentte çatışmaların devam ettiği bildirilmişti.

- İsrail'de fanatik Yahudiler Arapların dükkanlarına saldırdı
- İsrail'de fanatik Yahudiler Arapların dükkanlarına saldırdı
- İsrail'de fanatik Yahudiler Arapların dükkanlarına saldırdı
- İsrail'de fanatik Yahudiler Arapların dükkanlarına saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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