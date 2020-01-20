İsrail'de fabrikada patlama: 4 yaralı
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İsrail'de fabrikada patlama: 4 yaralı

İsrail'in Tamra şehrindeki sanayi bölgesinde bir fabrikada patlama meydana geldi.

20.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:15
İsrail'de fabrikada patlama: 4 yaralı

'in Tamra şehrindeki sanayi bölgesinde bir fabrikada patlama meydana geldi. Olayda fabrikada çalışan 2'si ağır 4 kişi yaralandı.


İsrail'in Tamra şehrinde, sanayi bölgesinde bir fabrikada gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucu yangın çıktı. Olayda 2'si ağır 4 işçi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Olay yerine sevk edilen ve kurtarma ekipleri işçileri fabrikadan çıkardı.


İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - KUDÜS

Kaynak: İHA
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