İsrail'de etnik gerilim: Bat Yam kentinde bir Arap İsrailliyi hedef alan linç girişimi canlı yayınlandı
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BBC

İsrail'de etnik gerilim: Bat Yam kentinde bir Arap İsrailliyi hedef alan linç girişimi canlı yayınlandı

İsrail'de etnik gerilim: Bat Yam kentinde bir Arap İsrailliyi hedef alan linç girişimi canlı yayınlandı
BBC - Haberler | Dünya

İsrail'in nüfusunun yüzde 21'i Filistin kökenli Arap vatandaşlardan oluşuyor.

İsrail'in nüfusunun yüzde 21'i Filistin kökenli Arap vatandaşlardan oluşuyor. Son yaşanan gerilim sonrası birçok kentte Arap azınlık sokağa çıktı ve protesto gösterilerine katılmaya başladı. Lod kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi ancak nüfusun karışık olduğu kentte olaylar sürüyor.

Karşılık olarak sokağa çıkan bir kısım milliyetçi İsrailli, Araplar'a ve onlara ait işyerlerine saldırıyor.

Bat Yam kentinde aracından indirilen bir İsrail vatandaşı Arap'ın kabalık bir grup tarafından linç edilmek istendiği görüntüler televizyonda canlı yayında aktarıldı.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, linç girişimi görüntülerini değerlendirirken "iç savaş" uyarısı yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ulusa seslenerek, "Hiçbir şey Arapların, Yahudiler tarafından linç edilmesini haklı gösteremez." dedi.

Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah mahallesinde yaşanan evden çıkarma girişimleri ve sonrasında El Aksa'ya yapılan polis baskını gerilimi, hava saldırıları ve roketatarlı misillemelere dönüşmüş durumda.

İsrail'in Pazartesi günü iftar saati öncesi, Hamas'ın roketli saldırısına karşılık olarak, aralarında çok sayıda çocuğun da olduğu 20 kişinin öldüğü hava saldırısını gerçekleştirdi.

İsrail'de yaşayan Arap azınlık özellikle Lod kentinde Pazartesi gününden bu yana eylem yapıyor.

Linç edilmek istenen kişi 'ciddi şekilde yaralandı'

Salı gecesi yaşanan olaylarda, protestocu grup araçlara ve işyerlerine zarar verdi. Bir sinagog yakılmak istendi.

Tel Aviv'e 10 kilometre mesafedeki Lod'da sokağa çıkma yasağın karşın Çarşamba gecesi de olaylar devam etti.

Protestolar Rwmle, Lod, Yafa, Akka ve Hayfa kentlerine de yayılırken, birçok kentte milliyetçi İsrailliler de sokağa çıkarak Araplar'a ait mekanlara ve aralara saldırmaya başladı.

Tel Aviv'in hemen güneyindeki Bat Yam kentinde bir Arap'ın aracından indirilerek linç edilmek istendiği görüntüler, İsrail'de televizyonlarda yayınlandı.

Kalabalık bir grup tarafından kanlar içinde bırakılan bu kişinin kaldırıldığı Tel Aviv'deki Ichilov Hastanesi'nden yapılan açıklamada, ismi verilmeyen kişinin "ciddi şekilde yaralandığı ancak durumunun sabit olduğu" kaydedildi.

Televizyondan canlı yayınlanan saldırı İsrail'de siyaset ve din adamlarının da tepkisini çekti. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, "Vatandaşlarımıza ve sokaklarımızı hedef alan roket tehdidi altındayken, kendimizi anlamsız bir iç savaşla meşgul ediyoruz" dedi.

Israil'in Baş Haham'ı olan Yitzhak Yossef, Yahudiler'e seslenerek saldırıları durdurmalarını istedi.

'Etnik gerilimin sebebi Netanyahu'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da görüntülü bir açıklama yaparak, "İsrail vatandaşlarına sesleniyorum; kanınızın kaynıyor olması beni ilgilendirmez. Kanunu kendi ellerinize alamazsınız. Sıradan bir Arap'ı yakalayarak onu linç edemezsiniz" dedi.

Başbakan Netanyahu, "Arap isyancıların sinagoglara saldırması ve araçları yakmasının da kabul edilemez olduğunu" söyledi.

İsrail meclisindeki Arap milletvekillerinden olan Ayman Odeh, yaşananlar nedeniyle Binyamin Netanyahu'yu etnik gerilim yaratmakla suçladı.

İsrail medyasında, ülkenin birden fazla noktasında yaşanan araç taşlamalara ilişkin haberler yer alıyor.

Ülkenin 1948'deki kuruluşu sonrası burada kalan Arap azınlık, daha önce, barınma, sağlık ve eğitim alanlarında ayrımcı politikalara karşı seslerini yükseltti.

İsrail'de etnik gerilim: Bat Yam kentinde bir Arap İsrailliyi hedef alan linç girişimi canlı yayınlandı
İsrail'de etnik gerilim: Bat Yam kentinde bir Arap İsrailliyi hedef alan linç girişimi canlı yayınlandı
BBC
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