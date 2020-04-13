İsrail'de eski Hahambaşı Eliyahu Bakshi koronavirüsten hayatını kaybetti İsrail'de eski Hahambaşı Eliyahu Bakshi (79), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

İsrail'de eski Hahambaşı Eliyahu Bakshi (79), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Yediot Aharonot gazetesi internet sitesinden verilen haberde, koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi altında olan Bakshi'nin dün yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bakshi'nin Kudüs'teki bir hastanede yaklaşık 3 haftadır tedavi altında olduğu ve hayati fonksiyonlarında gerileme kaydedilmesi sonucu öldüğü kaydedildi.

Eski Hahambaşı Eliyahu Bakshi, 1993-2003 yıllarında ülkede dini merci olarak görev yapmıştı.

İsrail'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e, vaka sayısı ise 10 bin 878'e yükseldi.

Kaynak: AA