İsrail'de Eşcinsel Çiftin Düğününe Katılan Milletvekili İstifa Etti

KUDÜS (AA) – İsrail'de eşcinsel yakınının düğününe katılan aşırı sağcı Şas (Tevrat Muhafızları) Partisi üyesi Yigal Guetta'nın milletvekilliğinden istifa ettiği belirtildi.



İsrail devlet radyosunun haberine göre, iki yıl önce eşcinsel yeğeninin İsrail'de düzenlenen düğününe katıldığı gerekçesiyle hahamların sert eleştirilerine maruz kalan Yahudi milletvekili Guetta istifa etti.



Öte yandan Siyonist Blok'un Parlamento Grup Başkanı Merav Michaeli, bir açıklama yaparak Guetta'ya kararını gözden geçirmesi çağrısında bulundu.



Muhalefetteki Yeş Atid (Gelecek Var) Partisi Başkanı Yair Lapid ise konuyla ilgili açıklamasında, "Sadece birbirini seven iki erkeğin evlilik törenine katıldığı gerekçesiyle 2017 yılında bir milletvekilinin istifaya zorlanması esef vericidir." değerlendirmesinde bulundu.



İçişleri Bakanı Aryeh Deri'nin liderliğini yaptığı Şas Partisi, İsrail parlamentosunda (Knesset) 7 milletvekili ile temsil ediliyor ve Likud Partisi'nin başını çektiği koalisyon hükümetinin ortakları arasında yer alıyor.



Knesset iç kanuna göre, bir milletvekilinin istifası ya da ihracı durumunda yerine yedek milletvekili atanıyor.



Uluslararası LGBT Haklarını Savunma Koalisyonu ülkelerinden biri olan İsrail'de eşcinsel evliliği yasaklayan herhangi bir kanun yok. Ancak evlilik işlemlerinin hahamların iznine tabi olduğu ülkede eşcinsellerin evlilikleri resmi olarak tanınmıyor. Dolayısıyla İsrailli eşcinseller çoğu kez evliliklerine resmiyet kazandırmak için eşcinsel evliliği resmi olarak tanıyan ülkelere gidiyor.