İsrail'de erken seçimlerin iptaline ilişkin senaryolar çöpe gitti

İsrail Meclis Başkanı Yuli-Yoel Edelstein, eylül ayında yapılması planlanan erken seçimlerin iptal edilmesi konusunda siyasi partilerin uzlaşamadığını açıkladı.

Edelstein, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, mecliste temsil edilen partiler arasında mutabakata varılamaması nedeniyle 17 Eylül'de yapılacak erken seçimlerin iptal edilemediğini belirtti.

İsrail Meclis Başkanı, "Son birkaç günde gereksiz seçimin iptali ve halkın milyonlarca şekel parasının boşa gitmesini önlemek için taraflarla görüştüm. Maalesef bazı taraflar iş birliği yapmadı. Bu nedenle seçimleri iptal edemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Edelstein, geçen ay erken seçimlerin iptali için meclisteki partilerle görüşeceğini duyurmuştu.

Mavi-Beyaz İttifakı karşı çıktı

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan daha önce yapılan açıklamada ise Başbakan'ın erken seçimlerin iptaline ilişkin öneriyi değerlendirdiği ifade edilmişti.

Seçimlerin iptaline ilişkin teklife 4 sağ parti destek verirken, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz liderliğindeki ana muhalefet partisi Mavi-Beyaz İttifakı ise karşı çıkmıştı.

İsrail yasaları gereği seçimin iptali için 120 sandalyeli mecliste yapılacak oylamada 80 milletvekilinin "evet" oyu vermesi gerekiyor.

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan ve hiçbir partinin tek başına iktidara gelmek için gerekli 61 sandalye sayısına ulaşamadığı erken seçimin ardından koalisyon hükümetini kurma görevi Netanyahu'ya verilmiş, ancak Liberman'ın Ultra-Ortodoks Yahudilerin dini okullarında eğitim gören öğrencilerin de askere alınmasını zorunlu hale getirecek tasarının meclisten geçmesini koalisyona katılmak için şart koşması üzerine hükümet kurulamıştı.

Bunun üzerine 29 Mayıs'ta yapılan oylamanın ardından meclis feshedilerek 17 Eylül'de yeniden erken seçime gidilmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA