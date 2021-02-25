İsrail'de dindar Yahudiler, mahallelerini yabancılara açacağı gerekçesiyle tramvay projesini protesto etti
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İsrail'de dindar Yahudiler, mahallelerini yabancılara açacağı gerekçesiyle tramvay projesini protesto etti

25.02.2021 00:13 | Son Güncelleme: 25.02.2021 00:29

Ultra-Ortodoks Yahudiler, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin Batı Kudüs'teki Mea Shearim mahallesinden geçecek tramvay projesini protesto etmek için gösteri düzenledi.

Ultra-Ortodoks Yahudiler, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin Batı Kudüs'teki Mea Shearim mahallesinden geçecek tramvay projesini protesto etmek için gösteri düzenledi.

Batı Kudüs'teki Kudüs Belediyesi binası önünde toplanan bir grup Ultra-Ortodoks Yahudi, "Mahallemizde tramvay istemiyoruz" sloganı attı.

Ultra-Ortodoks Yahudiler, bu projeyle diğer İsrailliler ve turistlerin Mea Shearim'e girmesinin önünün açılacağını bu nedenle tramvaya karşı olduklarını belirtti.

Göstericiler belediye binasına girmeye çalışırken, özel güvenlikçiler kurdukları barikatlarla protestocuları engelledi.

Projenin iptal edilmesini isteyen göstericiler ile güvenlikçiler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Daha sonra göstericiler belediye binası önünde oturma eylemi düzenledi.

Polisin de belediye önüne gelmesinin ardından göstericiler dağıldı.

- Ultra Ortodoks Yahudiler

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler), toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor.

Harediler, laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren okullara (Yeşiva) devam ediyor.

İsrail'de dindar Yahudiler, mahallelerini yabancılara açacağı gerekçesiyle tramvay projesini protesto etti
İsrail'de dindar Yahudiler, mahallelerini yabancılara açacağı gerekçesiyle tramvay projesini protesto etti
İsrail'de dindar Yahudiler, mahallelerini yabancılara açacağı gerekçesiyle tramvay projesini protesto etti
İsrail'de dindar Yahudiler, mahallelerini yabancılara açacağı gerekçesiyle tramvay projesini protesto etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

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