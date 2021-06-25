İsrail'de Delta varyantının yayılması nedeniyle kapalı alanlarda maske zorunluluğu yeniden getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail'de Delta varyantının yayılması nedeniyle kapalı alanlarda maske zorunluluğu yeniden getirildi

İsrail'de Delta varyantının yayılması nedeniyle kapalı alanlarda maske zorunluluğu yeniden getirildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğunu yeniden uygulama kararı aldı.

İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğunu yeniden uygulama kararı aldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun bugün öğleden sonra yeniden uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

7 yaşından küçük çocukların ise kapalı alanlarda maske takma zorunluluğundan muaf tutulduğu ifade edildi.

Ayrıca, açık alanlarda yapılan geniş katılımlı organizasyonlarda da maske takılması tavsiyesinde bulunuldu.

Günlük vakalarda artış sürüyor

İlk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantının İsrail'de hızlı yayılması nedeniyle günlük Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, dün ülkede 227 yeni vaka tespit edildi ve bu, 7 Nisan'dan bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, 19 Nisan'da açık alanlarda, 15 Haziran'da da bazı istisnalar hariç kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Ülkede 6 Haziran'da 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 872'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 45 milyon dozu aştı
Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 45 milyon dozu aştı
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede birinci doz aşı miktarı 30 milyonu aştı
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede birinci doz aşı miktarı 30 milyonu aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! 30 Haziran, 'Koruyucu Aile Günü' olarak kutlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! 30 Haziran, "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Deniz Poyraz Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki
Magazin Brad Pitt Tolga Yüce Halit Ergenç Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Cristiano Şenol Güneş Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail'de Delta varyantının yayılması nedeniyle kapalı alanlarda maske zorunluluğu yeniden getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 12:19:05. #1.14#

title