İsrail'de Covid-19 kısıtlamalarının çoğu 1 Haziran itibari ile kaldırılacak
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İsrail'de Covid-19 kısıtlamalarının çoğu 1 Haziran itibari ile kaldırılacak

İsrail'de Covid-19 kısıtlamalarının çoğu 1 Haziran itibari ile kaldırılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, ülke genelinde uygulanan Covid-19 kısıtlamalarının neredeyse tamamının 1 Haziran'dan itibaren kaldırılacağını duyurdu.

İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, ülke genelinde uygulanan Covid-19 kısıtlamalarının neredeyse tamamının 1 Haziran'dan itibaren kaldırılacağını duyurdu.

Korona virüs salgınına karşı en başarılı aşılama kampanyalarından birini yürüten İsrail, kısıtlamaları kaldırılmaya hazırlanıyor. İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein yaptığı açıklamada, ülke genelinde uygulanan Covid-19 kısıtlamalarının çoğunun 1 Haziran'dan itibaren kaldırılacağını duyurdu. Edelstein, kararın İsrail'de uzun süredir devam eden düşük ve istikrarlı morbidite nedeniyle alındığını açıkladı.

Karar ile işletmelerin artık girişte ateş ölçümü, müşteriler arasında mesafe bırakma, alıcılar ve satıcılar arasına bölmeler yerleştirme ve daha fazla kısıtlamayı uygulamasına gerek kalmayacağını aktaran Bakan Edelstein, iyileşmiş ve aşılanmış kişiler için restoran ve sinema gibi kapalı alanlara giriş izni olan yeşil geçişinde de kaldırılacağını açıkladı.

İÇ MEKANLARDA MASKE KURALI DEVAM EDECEK

Bakan Edelstein, iç mekanlarda ise yüz maskesi takma zorunluluğunun devam edeceğini ifade ederek, İsrail'e giriş ve çıkış kısıtlamalarının kaldırılmayacağını ve gerekirse daha da sıkılaştırılacağını kaydetti.

"İSRAİL NORMALE DÖNDÜ"

İsrail'in "normale döndüğünü" belirten Edelstein, sağlık sisteminin mükemmel çalışması ve İsrail vatandaşlarının inanılmaz uyumu sayesinde, en iyi aşı kampanyasının gerçekleştirildiğini ve hastalık oranının düşük olduğunu vurguladı.

SON 24 SAATTE 11 YENİ VAKA

İsrail'de bugüne kadar yaklaşık 5 buçuk milyon kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bu sayı nüfusun yaklaşık yüzde 58,5'ine denk geliyor. İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 11 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 839 bin 319'a, son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının ise 6 bin 402'ye yükseldiği aktarıldı. Ülkedeki aktif vaka sayısı ise 510'a kadar geriledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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