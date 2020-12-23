- İsrail'de bir spor sahasının çatısı çöktü: 8 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

- İsrail'de bir spor sahasının çatısı çöktü: 8 yaralı

23.12.2020 15:53 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:09

- İsrail'de bir spor sahasının çatısı çöktü: 8 yaralı İsrail'de bir spor sahasının çatısının çökmesi sonucu 3'ü ağır 8 işçi yaralandı.

- İsrail'de bir spor sahasının çatısı çöktü: 8 yaralı

TEL AVİV - İsrail'de bir spor sahasının çatısının çökmesi sonucu 3'ü ağır 8 işçi yaralandı.

İsrail'in Celile kentinde elektrik üretimi için güneş panellerinin kurulumu sırasında bir spor sahasının çatısı çöktü. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yetkililer, spor sahasının çökmesi sonucu 3'ü ağır 8 işçinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılırken, polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

- İsrail'de bir spor sahasının çatısı çöktü: 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMAD ALNAJJAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Donald Trump Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülben Ergen Aslı Tandoğan İbrahim Büyükak Farah Zeynep Abdullah
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın Mbwana Samatta
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - İsrail'de bir spor sahasının çatısı çöktü: 8 yaralı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 16:10:38. #1.14#
title