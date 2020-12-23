- İsrail'de bir spor sahasının çatısı çöktü: 8 yaralı

- İsrail'de bir spor sahasının çatısı çöktü: 8 yaralı İsrail'de bir spor sahasının çatısının çökmesi sonucu 3'ü ağır 8 işçi yaralandı.

- İsrail'de bir spor sahasının çatısı çöktü: 8 yaralı

TEL AVİV - İsrail'de bir spor sahasının çatısının çökmesi sonucu 3'ü ağır 8 işçi yaralandı.

İsrail'in Celile kentinde elektrik üretimi için güneş panellerinin kurulumu sırasında bir spor sahasının çatısı çöktü. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yetkililer, spor sahasının çökmesi sonucu 3'ü ağır 8 işçinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılırken, polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMAD ALNAJJAR