İsrail'de bir günde 1464 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi İsrail'de son 24 saatte 1464 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle, salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

İsrail'de son 24 saatte 1464 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle, salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 teşhisi konulan 4 hastanın daha yaşamını yitirdiği ve 1464 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Bu, virüsün ülkede ilk olarak görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Ülkede böylece virüs kaynaklı can kaybının 350'ye, vaka sayısının da 35 bin 553'e yükseldiği aktarıldı.

Son 24 saatte yapılan test sayısının 26 binden fazla ve sonucu pozitif çıkanların ise yüzde 5,5 olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 124'ünün durumunun ağır olduğu, 18 bin 532 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Aktif vaka sayısı iyileşen hasta sayısına yaklaştı

İsrail'de son günlerde yeni vakalarda görülen artış nedeniyle salgında ikinci dalga yaşanırken, mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da 14 bin 651'e yükseldi.

Günlük vakaların her geçen gün arttığı ülkede, aktif vaka sayısı, iyileşen hasta sayısına yaklaşıyor.

Mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kaldırılmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Vaka sayılarındaki sert yükseliş nedeniyle İsrail yönetimi, 6 Temmuz'da aralarında spor salonları ve gece kulüplerinin de yer aldığı mekanların yeniden kapatılması kararı almıştı. Ayrıca, sinagog ve lokantalara da 20 kişi sınırlandırılması getirilmişti.

Kaynak: AA