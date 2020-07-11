İsrail'de binlerce kişi Netanyahu hükümetini protesto etti
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İsrail'de binlerce kişi Netanyahu hükümetini protesto etti

İsrail'de binlerce kişi korona virüs salgını döneminde ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini protesto etti.

İsrail'de binlerce kişi Netanyahu hükümetini protesto etti
11.07.2020 23:11 | Son Güncelleme: 11.07.2020 23:35

İsrail'de binlerce kişi korona virüs salgını döneminde ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini protesto etti.

İsrail ekonomisi korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiyor. Başkent Tel Aviv'de bulunan Rabin Meydanı'nda bir araya gelen 10 bine yakın kişi, korona virüs salgını döneminde yaşanan ekonomik krizi protesto etti. Göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin salgın döneminde verdiği sözleri tutmadığını ifade ederken, yanlış politika izlemek ile suçladı. Protestocular, Başbakan Netanyahu ve Finans Bakanı Israel Katz'ın salgında ulusal ekonomiyi destekleme sözü verdiklerini hatırlatarak, maddi olarak zor durumda olduklarını vurguladılar.

Göstericiler, "Bu gece politikacılara meydandan uzak durması çağrısında bulunuyoruz. Politikacıların bizler için çalışmaya yeterli vakitleri vardı. Bu protestoyu düzenleyenler ne sağcılar ne de solcular sadece halk" ifadelerini kullandılar. Protestocular hükümete güvenmediklerini ve protestolara devam edeceklerini açıkladı.

Öte yandan, İsrail'de korona virüs salgının başladığı Mart ayından bu yana işsizlik oranı yüzde 21 artış gösterirken, vaka sayılarının artması ile birçok kısıtlama geri getirildi. Ülkede toplam korona virüs vaka sayısı 37 bin 464'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 354'e ulaştı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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