İsrail'de binlerce kişi Başbakan Netanyahu'yu protesto etti
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İsrail'de binlerce kişi Başbakan Netanyahu'yu protesto etti

GÖRÜNTÜ DÖÜKÜM: Kudüs'te yer alan Başbakanlık konutu yakınında düzenlenen gösteri Katılımcıların slogan atması "1933 hatası demokrasi bulunamadı" yazılı pankart 30 Mayıs'ta şehit ettiği Filistinli otizm hastası İyad Hallak'ın anıldığı pankartlar Slogan atılması ve gösteriler İsrail'de binlerce...

24.07.2020 01:33 | Son Güncelleme: 24.07.2020 01:38

GÖRÜNTÜ DÖÜKÜM:

Kudüs'te yer alan Başbakanlık konutu yakınında düzenlenen gösteri

Katılımcıların slogan atması

"1933 hatası demokrasi bulunamadı" yazılı pankart

30 Mayıs'ta şehit ettiği Filistinli otizm hastası İyad Hallak'ın anıldığı pankartlar

Slogan atılması ve gösteriler İsrail'de binlerce kişi Başbakan Netanyahu'yu protesto etti

Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutu yakınında düzenlenen gösteride sık sık "Bibi (Netanyahu) evine dön" sloganı atıldı

İsrail'de binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifası talebiyle gösteri düzenledi.

"Siyah Bayraklılar Hareketi" olarak bilinen grubun çağrısı üzerine, Batı Kudüs'te yer alan Başbakanlık konutu yakınında düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Gösterinin yapılacağı caddeye çıkan yolları trafiğe kapatan polis, çevrede de yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Siyah ve kırmızı renkte bayraklar taşıyan göstericilerden bazıları İsrail Başbakanı'nı kastederek "suç başbakanı" yazılı tişörtler giyerken, sık sık "Bibi (Netanyahu) evine dön" sloganı atıldı.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te 30 Mayıs'ta şehit ettiği Filistinli otizm hastası İyad Hallak'ın da unutulmadığı gösteride, "1933 hatası demokrasi bulunamadı" yazılı pankart dikkati çekti.

Az sayıda Netanyahu taraftarı da yine Başbakanlık konutu önünde İsrail Başbakanı'na destek vermek için gösteri düzenledi.

Polis, gerginlik yaşanmaması için iki grup arasına barikat kurdu.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin yüzde 20'yi geçtiği İsrail'de, Netanyahu karşıtı gösteriler artarak devam ediyor.

Siyah Bayraklıları Hareketi'nin salı günü Batı Kudüs'te düzenlediği gösteriye polis müdahale etmiş, 34 gösterici gözaltına alınmıştı.

İsrail'de binlerce kişi Başbakan Netanyahu'yu protesto etti

Kaynak: AA

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