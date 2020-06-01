- İsrail'de binlerce dönümlük orman kül oldu
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- İsrail'de binlerce dönümlük orman kül oldu

- İsrail'de binlerce dönümlük orman kül oldu İsrail'de çıkan orman yangınında binlerce dönümlük alan küle döndü.

01.06.2020 23:54 | Son Güncelleme: 01.06.2020 23:58

- İsrail'de binlerce dönümlük orman kül oldu

HAYFA - İsrail'de çıkan orman yangınında binlerce dönümlük alan küle döndü.

Hayfa kentinde bulunan Karmel Dağları'nda orman yangını çıktı. Yetkililer, yangına müdahale etmek için 8 yangın söndürme uçağı ve yüzlerce itfaiye personelinin gönderildiğini açıklarken, yangında 6 bin dönümden fazla alanın küle döndüğünü duyurdu. Yetkililer, yangının Kiryat Taboon bölgesinde bulunan doğalgaz deposuna doğru ilerlediğini ve şiddetli rüzgar nedeni ile kontrol altına alınamadığını ifade etti.

- İsrail'de binlerce dönümlük orman kül oldu

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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