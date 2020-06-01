İsrail'de binlerce dönümlük orman kül oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İsrail'de binlerce dönümlük orman kül oldu

İsrail'de çıkan orman yangınında binlerce dönümlük alan küle döndü.

İsrail'de binlerce dönümlük orman kül oldu
01.06.2020 23:48 | Son Güncelleme: 01.06.2020 23:56

İsrail'de çıkan orman yangınında binlerce dönümlük alan küle döndü.

Hayfa kentinde bulunan Karmel Dağları'nda orman yangını çıktı. Yetkililer, yangına müdahale etmek için 8 yangın söndürme uçağı ve yüzlerce itfaiye personelinin gönderildiğini açıklarken, yangında 6 bin dönümden fazla alanın küle döndüğünü duyurdu. Yetkililer, yangının Kiryat Taboon bölgesinde bulunan doğalgaz deposuna doğru ilerlediğini ve şiddetli rüzgar nedeni ile kontrol altına alınamadığını ifade etti. - HAYFA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı Haber
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor Haber
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok Haber
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam Haber
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi Haber
Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Galatasaray, Fenerbahçe'nin gündemindeki Nuri Şahin için harekete geçti
Galatasaray, Fenerbahçe'nin gündemindeki Nuri Şahin için harekete geçti
Nikah tarihi için başvurular koronavirüs gölgesinde başladı
Nikah tarihi için başvurular koronavirüs gölgesinde başladı
AKOM, yeni normalin ilk gününde İstanbulluları uyardı: 3 saat boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor
AKOM, yeni normalin ilk gününde İstanbulluları uyardı: 3 saat boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor
Yasakların kalkmasıyla sahile akın eden bir grup vatandaş denize girdi
Yasakların kalkmasıyla sahile akın eden bir grup vatandaş denize girdi
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Biri 6 aylık bebek 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Biri 6 aylık bebek 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya AK Parti'den tepki: Şiddetle kınıyoruz
Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya AK Parti'den tepki: Şiddetle kınıyoruz
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı
Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı
ABD'de şiddet eylemlerine dönen protestolarda bir muhabir kapkaça uğradı
ABD'de şiddet eylemlerine dönen protestolarda bir muhabir kapkaça uğradı
ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti
ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti
İngiltere'de ilginç 'yeni normal' kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
İngiltere'de ilginç "yeni normal" kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
Beşiktaş Beko ile, 42 milyon TL karşılığında 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı
Beşiktaş Beko ile, 42 milyon TL karşılığında 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle
Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle
Adana'da insanların umutlarını çalan hırsızlık kamerada
Adana'da insanların umutlarını çalan hırsızlık kamerada
Siirt'te kontrolden çıkan zırhlı araç uçuruma yuvarlandı: 8 asker yaralandı
Siirt'te kontrolden çıkan zırhlı araç uçuruma yuvarlandı: 8 asker yaralandı
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa nedir?
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa nedir?
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Traktör ile çapa motorunun arasına düşen çiftçi feci şekilde can verdi
Traktör ile çapa motorunun arasına düşen çiftçi feci şekilde can verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Adnan Menderes Bülent Kuşoğlu
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Haldun Dormen İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Mehmet Aurelio Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Ankara Oyunlar Haziran
Şu an buradasınız: İsrail'de binlerce dönümlük orman kül oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 23:56:42. #1.15#
title