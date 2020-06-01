İsrail'de binlerce dönümlük orman kül oldu İsrail'de çıkan orman yangınında binlerce dönümlük alan küle döndü.

İsrail'de çıkan orman yangınında binlerce dönümlük alan küle döndü.

Hayfa kentinde bulunan Karmel Dağları'nda orman yangını çıktı. Yetkililer, yangına müdahale etmek için 8 yangın söndürme uçağı ve yüzlerce itfaiye personelinin gönderildiğini açıklarken, yangında 6 bin dönümden fazla alanın küle döndüğünü duyurdu. Yetkililer, yangının Kiryat Taboon bölgesinde bulunan doğalgaz deposuna doğru ilerlediğini ve şiddetli rüzgar nedeni ile kontrol altına alınamadığını ifade etti. - HAYFA

Kaynak: İHA