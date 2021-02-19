İsrail'de bin 800 yıllık iki lahit keşfedildi
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İsrail'de bin 800 yıllık iki lahit keşfedildi

19.02.2021 11:32 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:38
İsrail'de bin 800 yıllık iki lahit keşfedildi

İsrail'deki Ramat Gan Safari Parkı'nda, vahşi hayvanlar için başlatılan hastane inşaatı sırasında bin 800 yıllık lahitler gün yüzüne çıkarıldı.

İsrail'deki Ramat Gan Safari Parkı'nda, vahşi hayvanlar için başlatılan hastane inşaatı sırasında bin 800 yıllık lahitler gün yüzüne çıkarıldı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Ramat Gan Safari Parkı'nda, vahşi hayvanlar için başlatılan hastane inşaatı sırasında bin 800 yıllık antik döneme ait olduğu belirtilen iki lahit keşfedildi. İsrail Eski Eserler Kurumu yetkilileri, hastane inşaatı sırasında çıkarılan lahitlerin üzerindeki işlemelere hayran kaldıklarını belirterek, iki lahitin Roma dönemine ait ve bin 800 yıllık olduğunu açıkladı. Lahitlerin, taş ve süslemelerine dayandırıldığında, tabutların elit statüdeki insanlar için tasarlandığı tahmin edildiği ifade edildi. Lahitlerin İsrail Müzesi'ne taşındığı kaydedildi. - İsrail

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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