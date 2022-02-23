İsrail'de Bennett kabinesinde ilk bakan istifası

İsrail'de bir dizi krizle karşı karşıya olan Naftali Bennett hükümetinden bir bakanın istifa ettiğini duyurdu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, sağ görüşlü "İsrail Evimiz" partisinden Stratejik Planlama Bakanı Eli Avidar basın toplantısı düzenledi.

Avidar, toplantıda, aylardır beklediği İstihbarat Bakanlığı görevine atanması gerçekleşmemesi nedeniyle geçici olarak kabul ettiği Stratejik Planlama Bakanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İsrail hükümetine ve performansına ağır eleştirilen yönelten Avidar, üç ay önce hükümetin kendisini İstihbarat Bakanlığı görevine atamak gibi bir niyetinin olmadığı netleştikten sonra istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Avidar, Başbakan Bennett'in Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile imzaladığı (koalisyon hükümetinin başkanlık görevine ilişkin) rotasyon anlaşmasını uygulamaya niyetli olmadığını aktardı.

Avidar, istifasının ardından Meclis'e döneceğini ifade etti.

Avidar'ın kararıyla birlikte Bennett hükümetinde ilk kez bir bakan istifa etmiş oldu.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan haberde ise Avidar'ın istifası ve çoğunluğun 61 olduğu 120 milletvekilli Meclis'e dönmesiyle oluşturulan koalisyon hükümetinin yönetiminde zorluklar meydana getirebileceği kaydedildi.

Geçen Temmuz ayında Başbakanlığa bağlı olarak çalışan Avidar'a İstihbarat Bakanlığı görevinin verilmesi bekleniyordu.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz dün yaptığı açıklamada, lideri olduğu koalisyon hükümetindeki Mavi-Beyaz İttifakı'nın, güvenlik güçlerinin emekli maaşlarındaki artışı onaylamadığı sürece hükümet tarafından önerilen yasa tasarılarının oylanmasına katılmayacağını duyurmuştu.

Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud, bu adımın Bennett hükümetinin düşüşü için bir başlangıç olduğu şeklinde değerlendirmişti.

İsrail'de Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ve Yamina lideri Naftali Bennett öncülüğünde kurulan koalisyon hükümeti, 13 Haziran'da Meclisten güvenoyu alarak göreve başlamıştı.

Bennett-Lapid koalisyonu, Netanyahu karşıtlığında birleşmiş, farklı görüşlere sahip 8 partiden oluşuyor.

Koalisyondaki partilerin anlaşmasına göre yeni hükümetin ilk başbakanı Yamina lideri Bennett oldu. Bennett, 2 yıl boyunca başbakanlık görevini yürüttükten sonra Ağustos 2023'te koltuğu koalisyon ortağı Gelecek Var Partisi lideri Lapid'e devredecek.

AA - Güncel