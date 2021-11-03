İsrail'de Bennett hükümeti için test niteliğindeki "bütçe maratonu" başlıyor

İsrail'de Başbakan Naftali Bennett liderliğindeki koalisyon hükümeti için önemli bir test olarak gösterilen yıllık bütçe görüşmelerine bugün Mecliste başlanacak.

Ülkede 2018'den bu yana devam eden koalisyon krizleri nedeniyle 3 yıl aradan sonra yıllık bütçenin Meclisten geçirilmesinde sona yaklaşıldı.

Bennett liderliğindeki 8 partiden oluşan koalisyon hükümetinin yıllık bütçeyi 120 sandalyeli Meclisten geçirebilmesi için 61 milletvekilinin onayı gerekiyor.

Zorlu bütçe maratonu öncesi Başbakan Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in de aralarında bulunduğu liderler Meclise hitap edecek.

Eski Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki muhalefet partileri ise bütçenin Meclisten geçmemesi için koalisyondaki sağcı milletvekilleri üzerinde baskı kurmaya çalışıyor.

Koalisyon hükümetinden bir milletvekilinin destek vermemesi halinde bütçe Meclisten geçirilemeyecek ancak beklentiler bu ihtimalin oldukça düşük olduğu yönünde.

Bütçenin kabulü için gerekli oylamaların perşembe gecesi veya cuma sabah erken saatlerde yapılması bekleniyor.

Tanınan yasal sürenin son günü olan 14 Kasım'dan önce bütçe Meclisten geçirilemezse, Bennet liderliğindeki koalisyon dağılacak ve ülke yeniden zorunlu bir erken seçime gidecek.

Bennett, geçen hafta yaptığı bir açıklamada, bütçenin geçmesi için koalisyon üyelerine birlik çağrısında bulunmuştu.

Netanyahu öncülüğündeki muhalefeti kastederek Bennett, "Bütçenin geçmemesi ve ülkeyi beşinci seçime götürmek için can atıyorlar. Hedefleri bu. Bütçe geçtiği anda, bu hükümetin birkaç yıllık istikrarını satın alır ve muhalefet için bunun anlamı dağılmadır." ifadelerini kullanmıştı.

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