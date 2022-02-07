İsrail'de başsavcılık görevine ilk kez kadın bir hukukçu getirildi

İsrail hükümeti, Başsavcılık pozisyonuna ülke tarihinde ilk kez kadın bir hukukçu olan Gali Baharav-Miara'yı atadı.

İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu'nun bugünkü oturumunda Yüksek Mahkeme'nin kabineye sunduğu üç isimden Gali Baharav-Miara'nın seçildiği belirtildi.

İsrail Adalet Bakanı Gideon Sa'ar, ülke tarihinde bu pozisyona ilk defa bir kadının atandığına dikkat çekerek, kendisinin "bu görev için en uygun isim olduğuna inandıkları için seçildiğini" paylaştı.

Baharav-Miara'nın Tel Aviv'de bir hukuk firmasında görev yaptığı, öte yandan Devlet Savcılığı'nın sivil bölümünde 30 yıldan uzun süredir görev aldığına dikkat çekildi.

Yeni başsavcı önünde büyük dosyalar

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, kabine toplantısında yaptığı konuşmasında, Pegasus casus yazılımına ilişkin skandal karşısında kamunun yasa koruyucularına karşı güvenin yitirildiği bir zamanda başsavcılık görevinin önem arz ettiğini belirterek, "Haberler, demokraside kabul edilemez feci bir duruma işaret ediyor. Bu siber araçlar halka karşı kullanılmak için değil terör ve ağır suçlarla mücadele için geliştirildi. Derin, şeffaf ve hızlı bir soruşturma yürüteceğiz. İsrail'in vatandaşları, hükümeti ve kurumları yanıt bekliyor." ifadelerine yer verdi.

İsrail'de yaklaşık altı yıldan sonra ocak sonunda görevi sona eren Başsavcı Avichai Mendelblit, eski Başbakan Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları ve sonrasındaki davaları takip etmişti.

Yeni Başsavcı Baharav-Miara'nın masasında Netanyahu hakkında devam eden yolsuzluk davaları bekliyor. Ayrıca, İsrail polisinin Pegasus casus yazılımını, Netanyahu'nun basın danışmanları, eski bakanlar, belediye başkanları, önde gelen işadamları, avukatlar ve gazeteciler gibi çok sayıda kişiye yönelik mahkeme kararı olmaksızın yasa dışı biçimde kullandığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma da yeni başsavcının önündeki diğer bir dosya.

Dünyada patlak veren İsrail üretimi Pegasus skandalı ülkesine de geldi

Catalist gazetesinin 18 Ocak'ta yayımladığı, "İsrail polisinin, Pegasus'u devlet görevlileri, iş adamları ve muhalif protesto gruplarını izlemek için mahkeme izni veya başka bir denetim olmaksızın kullandığı" yönündeki haber ülkede tartışma yaratmıştı. Tartışma gazetenin bugünkü haberiyle büyüdü.

Haberde, eski Başbakan Binyamin Netanyahu'nun oğlu Avener Netanyahu, Netanyahu'nun basın danışmanları, Netanyahu'nun yolsuzluk soruşturmalarındaki sanık iş adamı Iris Elovitch, aynı davayla ilişkili telekomünikasyon şirketlerinin yöneticileri, İsrail'deki Netanya, Holon, Kiryat Ata gibi kentlerin belediye başkanlarının İsrail polisi tarafından Pegasus yazılımıyla mahkeme kararı olmaksızın dinlendiği iddia edildi.

Bunun yanı sıra gazeteciler, sendikacılar, iş insanları, avukatlar, bazı protesto hareketlerinin liderlerine uzanan geniş bir listenin İsrail polisi tarafından yasal çerçeve dışında izlendiği öne sürüldü.

Netanyahu yolsuzluk davaları

İsrail'de 1996-1999 ve 2009-2021 yıllarında toplam 15 yıl başbakanlık yapan Netanyahu, ülkede en uzun süreli başbakanlık görevinde bulunan siyasetçi olma özelliğini taşıyor.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de, Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, Naftali Bennett'in liderliğindeki koalisyon hükümetinin 13 Haziran'da güvenoyu almasıyla başbakanlık koltuğunu kaybetmişti.