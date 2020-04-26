İsrail'de Başbakan Netanyahu'ya sosyal mesafeli protesto devam ediyor İsrail'de yeni tip korona virüsle mücadele devam ederken, binlerce kişi hakkında yolsuzluk davası açılan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu protesto etmek için bir kez daha başkent Tel Aviv'de sokağa döküldü.

İsrail'de yeni tip korona virüsle mücadele devam ederken, binlerce kişi hakkında yolsuzluk davası açılan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu protesto etmek için bir kez daha başkent Tel Aviv'de sokağa döküldü.

İsrail'de hakkında yolsuzluk davası açılan Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönelik gösteriler devam ediyor. Ülkede sosyal mesafeyi koruyarak gösteri düzenleyen protestocular, bir kez daha Rabin Meydanı'nda bir araya geldi. Protestocular, Covid-19 ile mücadelede tüm yönetimin Başbakan Netanyahu'nun elinde toplanmasına karşı olduklarını dile getirdi. Binlerce protestocu, korona virüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına uymak için 2 metre arayla bir araya gelerek Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi. Göstericiler ayrıca Netanyahu ve rakibi Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz arasında koalisyon hükümeti kurulmasına yönelik anlaşmaya da tepki gösterdi. Göstericilere göre Başbakan Netanyahu'nun hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle kurulacak koalisyon hükümeti demokratik olarak görülmüyor.

Duruşma Covid-19 nedeniyle ertelenmişti

İsrail Başbakanı Netanyahu aleyhinde 21 Kasım 2019'da dava açılmış, dava açılmasına yönelik izin için geçtiğimiz 2 Aralık'ta Meclise başvurulmuştu. Netanyahu 1 Ocak'ta dokunulmazlık talebinde bulunurken, 28 Ocak'ta başvurusunu geri çekmişti. Söz konusu gelişme üzerine Başsavcı Mandelblit, Başbakan Netanyahu hakkındaki iddianameyi mahkemeye sunmuştu. Netanyahu'nun duruşmasının 17 Mart'ta işgal altındaki Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmesi kararlaştırılmıştı. Netanyahu'nun duruşması, virüs nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde 24 Mayıs'a ertelenmişti.

Geçtiğimiz hafta Rabin Meydanı'nda yaklaşık 2 bin kişi Netanyahu'yu protesto etmek için siyah bayraklarla protesto gerçekleştirmiş, hükümetin korona virüs tedbirleri kapsamında getirdiği uygulamalara tepki gösterilmişti. Göstericiler, korona virüs nedeniyle halkın cep telefonlarını takibe alma yetkisi veren Netanyahu'nun kişisel hakları ihlal ettiğini belirtmişti.

İsrail'de korona virüse bağlı can kaybı 199 olarak açıklanırken, toplam vaka sayısı ise 15 bin 398'e yükseldi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA