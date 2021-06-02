İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı koalisyon hükümetine Yesh Atid, Blue and White, Yisrael Beytenu, Yamina, New Hope, Labour, Meretz ve Birleşik Arap Listesi (Ra'am) tarafından destek verildi.
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı koalisyon hükümetine Yesh Atid, Blue and White, Yisrael Beytenu, Yamina, New Hope, Labour, Meretz ve Birleşik Arap Listesi (Ra'am) tarafından destek verildi. - TEL AVİV
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı koalisyon hükümetine Yesh Atid, Blue and White, Yisrael Beytenu, Yamina, New Hope, Labour, Meretz ve... - Haberler
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