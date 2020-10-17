İsrail'de Azerbaycanlılar ile Ermenistanlılar arasında kavga çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İsrail'de Azerbaycanlılar ile Ermenistanlılar arasında kavga çıktı

17.10.2020 23:21 | Son Güncelleme: 17.10.2020 23:24
İsrail'de Azerbaycanlılar ile Ermenistanlılar arasında kavga çıktı

İsrail'de yaşayan Azerbaycan ve Ermenistan asıllı iki grup arasında Batı Kudüs yakınındaki trafik kazasıyla başlayan kavga gerilime neden oldu.

İsrail'de yaşayan Azerbaycan ve Ermenistan asıllı iki grup arasında Batı Kudüs yakınındaki trafik kazasıyla başlayan kavga gerilime neden oldu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'de yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için konvoy halinde Tel Aviv'den Batı Kudüs'e hareket etti.

Grup, İsrail'in Azerbaycan'a silah satışını protesto etmek isteyen Ermenistan asıllı İsraillilerin oluşturduğu konvoy ile Batı Kudüs yakınında karşılaştı.

Ermenistan asıllıların konvoyundaki bir araç, İsrail vatandaşı Azerbaycanlıların oluşturduğu konvoydaki araca çarptı.

Kaza sonrası gerginliğin artması nedeniyle iki grup arasında kısa süreli kavga yaşanırken, İsrail polisinin olay yerine gelmesiyle olaylar büyümeden yatıştırıldı.

İsrail'de yaşayan Azerbaycan toplumunun temsilcilerinden Vasıf Musayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kavganın Ermenistanlıların kaza sonrası Azerbaycanlı gruba hakaret etmesi nedeniyle başladığını anlattı.

İsrail'de yaşayan Azerbaycan asıllı Yahudiler, perşembe günü Ermenistan saldırılarına tepki göstermek için Tel Aviv yakınlarındaki Petah Tikva kentinde gösteri düzenlemişti.

İsrail'de 100 bine yakın Azerbaycanlı Yahudi yaşıyor

İsrail'in birçok kentinde 100 bine yakın Azerbaycan asıllı Yahudi'nin yaşadığı belirtiliyor.

Bu Yahudilerin çoğunun Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından yaşanan süreçte İsrail'e göç ettiği ifade ediliyor.

Azerbaycan'da yaşayan Yahudi nüfusunun ise 10 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Muharrem İnce Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Halil Sezai İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Mert Günok Gökhan Gönül Eddie Newton Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ateş Füze İzmir Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail'de Azerbaycanlılar ile Ermenistanlılar arasında kavga çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 23:28:36. #1.14#
title