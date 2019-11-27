İsrail'de askeri helikopter alev alev yandı
Haberler » 3. Sayfa » İsrail'de askeri helikopter alev alev yandı - Haber

İsrail'de askeri helikopter alev alev yandı

İsrail'de acil iniş yapan askeri helikopter alev alev yandı.

27.11.2019 09:19 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:28
İsrail'de askeri helikopter alev alev yandı

'de acil iniş yapan askeri helikopter alev alev yandı.


İsrail'in güneyindeki Negav bölgesinde askeri bir helikopter acil iniş yaptı. Acil iniş yapan helikopter alev alev yandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olayda kimsenin yaralanmadığı ifade edildi. Yayınlanan görüntülerde helikopterin enkazının alev alev yandığı görülüyor. - TEL AVİV

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.