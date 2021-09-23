İsrail'de aşı olmayan veya test yaptırmayan öğretmenler ders veremeyecek, ücret alamayacak - Haberler
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İsrail'de aşı olmayan veya test yaptırmayan öğretmenler ders veremeyecek, ücret alamayacak

AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
İsrail'de aşı olmayan veya test yaptırmayan öğretmenler ders veremeyecek, ücret alamayacak

İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayan veya test yaptırmayan öğretmenlerin okullara alınmayacağını ve ücret ödenmeyeceğini duyurdu.

İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayan veya test yaptırmayan öğretmenlerin okullara alınmayacağını ve ücret ödenmeyeceğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, 3 Ekim'den itibaren tüm okullarda "yeşil geçiş" uygulamasının yürürlüğe sokulmasını istedi.

Bu doğrultuda, öğretmenlerden aşı oldukları veya Kovid-19'u atlattıkları ya da yakın geçmişte yaptırdıkları testin negatif olduğunu gösteren belgeyi ibraz etmeleri istenecek.

Söz konusu kriterleri yerine getirmeyen öğretmenlerin okullara alınmaması istendi.

"Yeşil geçiş" hakkı olmayan öğretmenler, sebepsiz yere devamsızlık yapmış sayılarak ücretleri ödenmeyecek.

Ayrıca bu öğretmenler uzaktan eğitim de veremeyecek.

Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, ülkedeki 210 bin öğretmeninin yaklaşık yarısı her iki doz aşısını yaptırmış durumda.

Uzmanlar, aşı yaptırmayanların da test yaptırarak okullara geleceğini, bu uygulamadan etkilenecek öğretmen sayısının 200 ila 300 arasında sınırlı olacağını dile getiriyor.

AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri
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