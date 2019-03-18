İsrail'de Arap İttifakına Getirilen Seçim Yasağı İptal Edildi

İsrail Yüksek Mahkemesi, Merkezi Seçim Komisyonunun iki partiden oluşan bir Arap ittifakının nisan ayında yapılması planlanan genel seçime katılmasına getirdiği yasağı iptal etti.

Yüksek Mahkeme, 9 Nisan'da yapılacak erken seçime katılacak bazı milletvekili adaylarına getirilen seçim yasağı ve bazı milletvekillerine yasak koyulmasına ilişkin başvurularla ilgili kararını açıkladı.

Mahkeme, Merkezi Seçim Komisyonunun, Ulusal Demokratik Birlik (Beled) ile Ortak Arap Listesinin oluşturduğu ittifaka getirilen seçim yasağını iptal ederek İsrail vatandaşı Filistinlilerin partilerine seçim yolunu açtı.

Komisyonun, Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadash) ve Değişim için Arap Hareketinin (Ta'al) oluşturduğu bir başka Arap ittifakının Yahudi asıllı milletvekili adayı Ofer Cassif'e getirdiği seçim yasağı da mahkeme tarafından iptal edildi.

Aşırı sağcı adaya yasak

Öte yandan Yüksek Mahkeme, Merkezi Seçim Komisyonunun seçime katılmasına izin verdiği aşırı sağcı görüşleriyle tanınan Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) Partisinin lideri ve milletvekili adayı Michael Ben Ari'nin seçimlere katılamayacağına hükmetti.

Ari, mahkemenin kararını "Hayatımızı ele geçirmek isteyen adalet cuntası." diyerek kınadı.

İsrail Merkezi Seçim Komisyonu, 6 Mart'ta aldığı kararla Ulusal Demokratik Birlik (Beled) ile Ortak Arap Listesinin oluşturduğu ittifaka ve Hadash-Ta'al ittifakının Yahudi asıllı milletvekili adayı Cassif'e seçim yasağı getirmiş, aşırı sağcı aday Ari'nin ise seçime girmesine engel olmadığına karar vermişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, komisyonun kararlarına ilişkin yapılan itirazları görüşmüş ve kararını bugüne bırakmıştı.

Ülkede 9 Nisan'da yapılacak erken seçimde İsrail vatandaşı Filistinlilerin kurduğu iki ayrı ittifak yarışacak.

Kaynak: AA