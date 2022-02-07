İsrail'de araç huzurevinin girişine daldı: 4 yaralı - Haberler
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İsrail'de araç huzurevinin girişine daldı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı, Muhammed Rabah - Güncel
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- İsrail'de araç huzurevinin girişine daldı: 4 yaralı İsrail'de aracın kontrolünü kaybeden sürücü, yoldan geçen yayaları da sürükleyerek huzurevinin girişine daldı.

- İsrail'de araç huzurevinin girişine daldı: 4 yaralı

TEL AVİV - İsrail'de aracın kontrolünü kaybeden sürücü, yoldan geçen yayaları da sürükleyerek huzurevinin girişine daldı. Kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

İsrail'in Rişon LeTsiyon kentinde aracının kontrolünü kaybeden sürücü, huzurevinin girişine daldı. Yoldan geçen yayalara da çarpan sürücü, 1'i 8 aylık bebek olmak üzere 4 kişiyi yaraladı. Polis tarafından yapılan açıklamada, 60 yaşındaki sürücünün bir ayağının alçıda olduğu ve tek ayağıyla gaz ve freni kontrol etmeye çalıştığı ifade edildi. Kazada yayaların hafif şekilde yaralandığı, sürücünün ise araçta sıkıştığı ve ekipler tarafından kurtarıldığı ifade edildi.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

İsrail'de araç huzurevinin girişine daldı: 4 yaralı

İsrail'de araç huzurevinin girişine daldı: 4 yaralı

İsrail'de araç huzurevinin girişine daldı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Güncel

İsrail, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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